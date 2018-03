Campionati italiani master di nuoto pinnato, esordio d'oro della Swim Team Abruzzo

La societa' pescarese Swim Team Abruzzo ha partecipato per la prima volta ai campionati italiani di nuoto pinnato, settore master, tenutisi nella vasca olimpica m. 50 di Lignano Sabbiadoro: il bottino e' stato quello di 10 medaglie d'oro e tre di bronzo, un risultato più che lusinghiero (e in parte inaspettato) che ha permesso alla Swim Team Abruzzo di piazzarsi al 5° posto nella classifica per societa'.

Tre medaglie d'oro sono andate a Miriam Passeri nei 50 e 100 pinne e nei 50 m. apnea con monopinna insieme al conseguimento di altrettanti record nazionali di categoria; altre tre medaglie d'oro sono poi state conquistate da Vincenzo D'Alessandro nei 50, 100 e 200 pinne e da Renato Possanzini nei 50, 100 pinne e 50 apnea con monopinna.

Bronzi nelle gare individuali anche per Gabriele Fuschini nei 100, e Ivan Amoroso e Azzurra Di Bartolomeo nei 200. Buone prestazioni per Costanza Trovato. Ma il risultato piu' clamoroso e' stato l'oro conquistato nell'ultima gara della manifestazione dalla staffetta 3x100 pinne maschile Over 135 composta da Ivan Amoroso, Gabriele Fuschini e Renato Possanzini con tanto di primato italiano in 2.42.59, davanti alle formazioni di Treviso e Roma.

Nelle foto:

1 - podio staffetta maschile

2 - D'Alessandro, Possanzini e Passeri con tre ori ciascuno