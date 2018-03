Campionati Italiani Cheerleading: Abruzzo sul podio con l'Accademia Biancazzurra

L’Abruzzo conquista la medaglia di bronzo ai campionai italiani Ficec (Federazione Italiana Cheerleading e Cheerdance) grazie all’Accademia Biancazzurra di Simone Vitale. L’associazione pescarese, che ricordiamo è l’unica rappresentante del suo genere nella nostra regione, al temine delle due giorni di gara, che si sono disputati proprio a Pescara al Pala Giovanni Paolo II, sono riuscite a piazzare le proprie atlete sul podio, dietro al Team Flames Peewee club Nazareno (Carpi), e alle seconde classificate, il team laziali delle Eagle Club Academy Nettuno. Oltre 800 erano gli iscritti provenienti da tutta la penisola italiana. L’edizione pescarese è stato un successo non solo per i numeri da record ma soprattutto per la qualità delle routines che si sono alternate sulle pedane di gara, dicono dalla federazione.

“Risultati importanti – ha spiegato Milena Pesolillo, coach federale e responsabile tecnico settore Cheerleader dell’Accademia Biancazzurra – che premiano l’impegno e la passione di queste ragazze. Al di là delle medaglie e delle coppe la ricompensa più grande è stata la felicità delle ragazze e delle bambine al termine delle esibizioni. L’abbraccio e l’emozione delle piccole alla fine della loro gara d’esordi ripaga di tutti i sacrifici fatti quotidianamente. Ed anche una ricompensa al lavoro della nostra associazione, e perché no, anche a me che ho sempre creduto in questo sport ed ho voluto fortemente questa splendida realtà nella nostra città”.

Le atlete in gara nella categoria Peewee: Ginevra Trulli, Roberta Cispites, Jenny Angelozzi, Gabriella Ciulla, Beatrice Ciulla, Gaya Cavicchi, Alice Di Pasquale, Eugenia Partenza, Elena Gasparroni, Caterina Serra e Beatrice Serra. Il gruppo Cheerleaders pescarese, che ricordiamo si esibisce prima delle partite casalinghe del Pescara Calcio, guidato dalla Pesolillo e da Martina del Zozzo, ha sbaragliato la concorrenza e ha ottenuto un risultato spettacolare eseguendo una routine perfetta, portando a casa questo prestigioso podio che fa ben sperare in vista dei prossimi importantissimi impegni: le fasi finali di Coppa Italia che si disputeranno a Cervia il prossimo 14 e 15 aprile 2018.

In Italia sono quasi 15.000 gli atleti iscritti alle varie federazioni in rappresentanza di 600 squadre (FICAD e FICEC appunto). Nei campionati del mondo 2016, disputati in Giappone, le azzurre hanno ottenuto un brillante sesto posto, segno che questo sport sta crescendo sempre più. Ed ora anche il CIO lo ha incluso tra gli sport olimpici.