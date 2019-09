Iniziati a Pescara i campionati europei di beach golf [FOTO]

Iniziato oggi allo stabilimento balneare La Prora l’Anti-Bullying Beach Golf European Contest, che si terrà fino a domenica 8 settembre. Oltre 250 studenti si sfidano in numerose prove legate al Beach Golf, disciplina che rivoluziona il modo tradizionale di giocare a golf ed è nata grazie all’esperienza di Mauro De Marco.

La cerimonia di apertura dell’evento si è svolta ieri sera e ha impegnato lo staff della Bgsa nella logistica e nella gestione degli atleti provenienti da 15 nazioni europee. Dopo una cena di benvenuto a base di pasta e arrosticini, i tradizionali ringraziamenti hanno lasciato il posto a una grande festa di inaugurazione.

Questa manifestazione ha anche un fine nobile, in quanto vuole combattere il fenomeno del bullismo attraverso uno sport senza barriere. La competizione permetterà ai ragazzi di sfidarsi attraverso numerose prove tecniche: vi saranno gare volte a testare la precisione, altre per valutare la forza, altre ancora che permetteranno di misurare la capacità di giocare sotto pressione. L'età degli atleti in gara varia dai 16 ai 50 anni.

L’evento è anche un’occasione unica dal punto di vista turistico: le coste pescaresi faranno da cornice alle numerose gare che si svolgeranno durante questi 3 giorni di competizione. Molti saranno gli ospiti (al momento segretissimi) che saranno presenti durante la competizione. Oltre alle 3 squadre vincitrici, verranno eletti anche 3 vincitori assoluti. Al termine della cerimonia di premiazione, una lunga festa infiammerà il villaggio.