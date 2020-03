Zeman il grillino: "Ho votato M5S, Di Battista venne a trovarmi a Pescara"

Zdenek Zeman, ex allenatore del Pescara, torna sulle sue preferenze di voto. Non è infatti un mistero che negli ultimi anni il boemo si sia schierato a favore del M5S, e oggi lo ha ribadito intervenendo alla trasmissione di Rai Radio1 "Un Giorno da Pecora", condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro:

"Alle ultime elezioni ho votato per i Cinquestelle, le poche cose che sono state fatte negli ultimi due anni le hanno fatte loro - così Zeman - Ora però sono deluso perché si fanno mettere un po' i piedi in testa, prima da Salvini e ora dal Pd, un po' da tutti. Avevano più voti di tutti ma non riuscivano a fare quel che volevano, ogni proposta veniva bocciata".

Il tecnico ha fatto anche riferimento a Pescara, in quanto la nostra città è stata teatro dell'incontro tra lui e l'ex parlamentare Alessandro Di Battista:

Ma Zeman preferiva l'alleanza dei grillini con la Lega o quella, attuale, con il Pd?

"Per me l'alleanza non andava fatta con nessuno, dovevano andare da soli. E se non avevano i numeri non andavano al governo".