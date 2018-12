Verona-Pescara, il percorso consigliato per i tifosi biancazzurri

La Questura di Verona ha diramato una nota rivolta ai tifosi biancazzurri che lunedì 17 dicembre andranno allo stadio Bentegodi per assistere alla gara tra Verona e Pescara. Ecco il percorso che, per motivi di sicurezza, i supporter del Delfino dovranno seguire:

“Utilizzare l’uscita autostradale di Verona Nord. All’uscita dal casello bisognerà entrare in tangenziale, seguendo l’indicazione Stadio fino all’arrivo nelle vicinanze dell’impianto, dove apposita segnaletica con l’indicazione Parcheggio Settore Ospiti condurrà i mezzi nell’area appositamente predisposta, che si trova a fianco del palazzetto Agsm Forum, sotto la Curva Nord, settore dello stadio dedicato ai tifosi del Pescara”.

Per la partita in questione non sarà necessario disporre della Fidelity Card o Tessera del Tifoso.