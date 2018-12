Verso Verona-Pescara, i biancazzurri riprendono gli allenamenti [FOTO]

Seduta tecnica e partitella per il gruppo, lavoro differenziato per Campagnaro e Fiorillo, terapie per Ledian Memushaj (riposo preventivo) e Filippo Melegoni. Termina anzitempo Gravillon per affaticamento muscolare