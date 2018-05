Il Pescara a Venezia per crederci: oggi la partenza per il Veneto

Oggi i biancazzurri sono partiti per Padova in vista della partita Venezia-Pescara in programma venerdì 18 maggio, alle ore 20.30, presso lo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Sarà l'ultima gara del campionato di Serie B e bisognerà almeno pareggiarla per non rischiare di andare ai playout o, peggio, retrocedere direttamente in Lega Pro.

Stamattina si è tenuta una seduta di allenamento a porte chiuse presso il Delfino Training Center di Città Sant'Angelo. Al termine, conferenza stampa del tecnico Giuseppe Pillon, che ha esortato tutti a credere in un risultato positivo per i biancazzurri.

Ieri, invece, allenamento pomeridiano. Lavoro tattico e partitelle a campo ridotto. Differenziato per Cesare Bovo e Mattia Proietti. Terapie per Antonio Balzano. Escono anzitempo Andrea Coda per infiammazione al ginocchio e Andrea Cocco per affaticamento muscolare.