Tutti in laguna per Venezia-Pescara: le info sul tragitto e i biglietti del settore ospiti 

Vincere o fare almeno un punto per scongiurare il rischio playout. E' un Pescara da dentro o fuori quello che venerdì andrà a giocarsela a Venezia per l'ultima giornata del campionato di Serie B. La sconfitta casalinga subìta contro l'Ascoli ha decisamente complicato le cose, ma ora bisogna reagire. Ecco alcune informazioni utili per chi vorrà recarsi in laguna ad assistere alla partita.

I residenti nella Regione Abruzzo, nel rispetto del Protocollo d’Intesa del 04/08/2017 e come determinato dal G.O.S. potranno acquistare il titolo di accesso allo Stadio senza la titolarità di alcuna Tessera del Tifoso / Fidelity Card.

Settore Ospiti (capienza 1.356 posti)

Il Settore Ospiti potrà essere acquistato senza titolarità di Tessera del Tifoso / Fidelity Card sul circuito di biglietteria www.vivaticket.it da mercoledì 09.05.2018 ore 15:00 al costo di 12 € più d.d.p

Il termine di vendita dei biglietti per Settore Ospiti è fissato per le ore 19:00 di Giovedì 17.05.2018 giorno antecedente la gara.