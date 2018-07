Ultrà tenta di aggredire con un coltello l'ex biancazzurro Ciro Immobile

Il calciatore, oggi in forza alla Lazio, si trovava in spiaggia a Francavilla, insieme ad amici e parenti, quando è stato avvicinato dal tifoso. L'uomo, denunciato per minaccia aggravata, era già gravato dal provvedimento di Daspo