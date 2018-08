Torneo Cotif: ottime prove per il giocatore biancazzurro Edgar Elizalde

Saranno Argentina e Russia le finaliste del trentacinquesimo anniversario della “COTIF2018”, torneo internazionale che si è svolto a Valencia e che ha visto la partecipazione di Edgar Elizalde tra le fila dell’Uruguay Sub20.

Giunta in semifinale e nonostante il dominio assoluto mostrato sul campo, l’Albiceleste cede le armi dopo una grande prova terminata a reti bianche contro un’avversario che sfrutta al meglio il vantaggio dell’uomo in più per oltre mezz’ora di gioco. Nella roulette dei rigori la spunta l’Argentina con il 3 a 1 finale. Da registrare le ottime prove di Elizalde tra i protagonisti del torneo.

Calciomercato Pescara: arriva Crecco

Intanto il Delfino ha ufficializzato di aver acquisito a titolo definitivo dalla S.S. Lazio le prestazioni sportive del centrocampista classe '95 Luca Crecco.

Il giocatore potrebbe fare il suo esordio con la nuova maglia giovedì 9 agosto al Rubens Fadini di Giulianova in occasione dell'amichevole dei biancazzurri con la formazione giallorossa, neo promossa in serie D.