Tifoso razzista insulta Machin sui social, il Pescara lo censura

Un tifoso razzista insulta Machin sui social, e il Pescara lo censura difendendo il suo giocatore. La frase ingiuriosa è apparsa ieri su Instagram all'indirizzo del giocatore della Guinea Equatoriale, "reo" di aver fallito una palla goal nella partita con il Chievo pareggiata 0-0 all'Adriatico. La società biancazzurra ha citato l'insulto commentando così su Twitter:

"È inaccettabile, e faremo del nostro meglio per tenere questo individuo lontano dai social e non solo. No al razzismo".