Passione Pescara, Fabrizio Costantini realizza uno stadio Adriatico in miniatura [FOTO]

Fabrizio Costantini, grande tifoso del Delfino, ha realizzato uno stadio Adriatico in miniatura per non sentire troppo la mancanza dell'impianto sportivo pescarese, attualmente chiuso a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus.

La miniatura, in scala 1:196, è fatta al 99,99% di materiale polistirene (15 tavole di dimensioni 100×40) con una piccola percentuale formata da cavetti e luci per l’impianto di illuminazione. Non mancano i sediolini che sono stati minuziosamente ritagliati e poi dipinti a mano, uno ad uno.

È proprio il caso di fare i complimenti a Fabrizio: davvero un appassionato top dei colori biancazzurri.

