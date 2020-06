Arriva l'ok per i tifosi biancazzurri: potranno esporre gli striscioni in curva nord. Lo ha fatto sapere la Delfino Pescara 1936. Per le prossime gare interne della squadra, nonostante lo svolgimento a porte chiuse, sarà consentito introdurre ed esporre scritte e drappi (pezze).

Gli interessati dovranno riempire il modulo presente sul sito ufficiale della società. Bisogna spedire la richiesta, corredata dalle copie dei documenti di riconoscimento, a slo@pescaracalcio.com. I materiali autorizzati dovranno essere posizionati, uno alla volta e da un massimo di 2 sostenitori, dalle ore 13 alle ore 15 del 20 giugno. Drappi e striscioni potranno poi essere rimossi quando le squadre lasceranno lo stadio, approssimativamente alle ore 20,45.

Coloro che li posizioneranno dovranno sottoporsi ai controlli sanitari, eseguiti con l’utilizzo di termoscan e ossimetro, compilando anche un’autocertificazione sul proprio stato di salute, come da normativa in vigore.