Calcio: il Pescara a Terni, crocevia della salvezza

Per la Ternana è la partita della vita. L'incredibile rimonta verso il quart'ultimo posto sta riuscendo al nuovo tecnico De Canio, con tre vittorie e un pareggio conquistati nelle ultime quattro gare. L'ultimo successo nel derby di Perugia, ottenuto in maniera inaspettata, ha rilanciato enormemente le quotazioni delle Fere che oggi avranno il sostegnl di un pubblico galvanizzato e numeroso, incentivato a riempire le gradinate dello stadio grazie alla promozionale politica dei biglietti al prezzo simbolico di 1 euro. Non sarà dunque un clima accogliente ad accogliere il Pescara.

Ternana - Pescara: sfida difficile

Sfida delicatissima contro una formazione determinata e in splendida forma. Un'eventuale scomfitta al "Liberati" andrebbe a vanificare l'adagio cammino sin qui intrapreso dai ragazzi di Pillon. Guai a giocare per il pareggio. Serve il colpaccio esterno per scongiurare il pericolo play out. Impresa difficile ma non impossibile, anche se bisogna mettere in conto le numerose assenze in casa biancazzurra soprattutto nel reparto arretrato. Probabile il rilancio di Gravillon a far coppia con Perrotta o Fornasier, con Machin confermato titolare a centrocampo, sostenuto da Brugman e Valzania. In avanti, con Mancuso e Pettinari, troverà posto uno tra Capone o Baez.

La Ternana affida tutte le sue risorse offensive alla coppia Tremolada-Montalto e alle incursioni di Sabelli. Si prevede un match di altissimo profilo agonistico e di grossa intensità. Sarà fondamentale gestire bene i novanta minuti, evitando di fare gioco di contenimento. Vince chi ha più coraggio e convinzione dei propri mezzi. Il campo, come sempre, darà la sua sentenza. Il via alle ore 15. Saranno presenti anche 400 supporters biancazzurri.