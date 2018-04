Ternana-Pescara: le pagelle dei biancazzurri

FIORILLO: In campo per onor di firma ma di fatto inoperoso. Nelle rarissime incursioni della Ternana lui c'è, sempre ben posizionato a copertura dello specchio. Scalda i guanti solo in un'occasione nel finale. Un voto che serve a confermare la buona media stagionale. VOTO: 6,5

BALZANO: Peccato per l'infortunio. Stava in palla e per quaranta minuti ha dimostrato di spadroneggiare sulla sua fascia di competenza. Ha trovato il tempo per servire un bel pallone a Mancuso e per scheggiare la traversa. Poteva essere la sua partita. VOTO: 7

FIAMOZZI (dal 41°): Bene anche lui. Magari meno penetrativo, ma comunque capace di agire anche sul fronte d'attacco in diverse occasioni. Gioca per la squadra e velocizza le azioni . D'altronde è nelle sue corde. VOTO: 7

PERROTTA: Tiene a freno prima Montalto e poi Piovaccari. Impedisce agli attaccanti avversari di andare al tiro ed è sempre molto attento nelle marcature, soprattutto sui calci piazzati. Una prova soddisfacente che lo riqualifica e lo promuove. Finalmente. VOTO: 7

GRAVILLON: Una roccia dal punto di vista fisico e una molla se analizziamo il valore atletico. È stato utilissimo nelle retrovie, cavandosela sempre egregiamente. Difensore con personalità, nonostante sia giovanissimo, e stilisticamente bello da vedere. VOTO: 7,5

CRESCENZI: In diversi momenti ha avuto intere praterie davanti a sè, ma è stato servito male dai compagni. Ha galoppato senza sosta sulla corsia laterale, pur trovando in Capone un compagno non sempre attento a seguire l'azione. VOTO: 7

VALZANIA: Porta palla frequentemente, facendola viaggiare in avanti con velocità. Attacca gli spazi e nell'uno contro uno fa a spallate finendo spesso per prevalere. Va al tiro in un paio di circostanze disimpegnandosi molto bene sulla tre quarti. VOTO: 7

BRUGMAN: Verticalizza e domina a centrocampo con ottimo tempismo e autorevolezza. Nella gestione della partita è sempre puntuale nel dettare i tempi giusti, smistando palloni a destra e a manca e mettendo nelle condizioni la Ternana di non avere punti di riferimento da intercettare. VOTO: 7,5

MACHIN: Validissimo supporto per i tre davanti e pericolo costante per la retroguardia rossoverde, incapace di arrestare la sua corsa e i suoi inserimenti palla al piede. Il gol che sblocca il risultato lo premia ulteriormente. Il migliore fra tutti. VOTO: 7,5

CAPONE: Parte maluccio, ma poi si riprende alla grande finendo anche per segnare la rete conclusiva. Partecipa su tutte le azioni dei gol e su quelle più importanti. Festeggia al meglio i suoi diciannove anni. Peccato per qualche appoggio sbagliato. VOTO: 6,5

BAEZ (dal 74°): Meritava di finire sul taccuino dei marcatori con quel diagonale in corsa che si è stampato sul palo. Vivace e dinamico, ha dato anche lui un valido contributo per il raggiungimento del successo finale. VOTO: 6,5

PETTINARI: Gioca da "falso nueve" proponendosi a volte anche da esterno. Ottima intesa con i compagni e fraseggi riusciti alla perfezione in molte circostanze, soprattutto nel secondo tempo. Un giocatore ritrovato, preziosissimo ed insostituibile. VOTO: 7,5

BUNINO (dal 65°): La sua prestazione è facilitata dall'inferiorità numerica dei padroni di casa che gli ha consentito di muoversi liberamente e senza grosse ostruzioni. In quell'ultima mezz'ora di gara si è ben disimpegnato. VOTO: 6,5

MANCUSO: Altro gol (e siamo a 9) e tante occasioni sotto porta. È l'elemento di maggior pericolo, con uno spiccato senso da attaccante puro. Continuando così arriverà sicuramente in doppia cifra. Dispiace solo che sia stato troppo altalenante per buona parte della stagione. VOTO: 7

PILLON: Ha studiato bene ogni mossa e deve aver lavorato bene anche sotto il profilo psicologico, vista la sicurezza e la padronanza dei suoi ragazzi in campo.La salvezza è alla nostra portata, grazie all'esperienza di questo tecnico navigato. VOTO: 7,5