Verso Ternana-Pescara: le ultime dagli allenamenti dei biancazzurri

Prosegue la preparazione dei biancazzurri in vista della 38^ partita del campionato contro la Ternana, in programma sabato 28 aprile, alle ore 15, presso lo stadio Libero Liberati di Terni.

Allenamento pomeridiano con attivazione motoria, lavoro tecnico e partitella a campo ridotto. Terapie per Hugo Campagnaro, Mattia Proietti, Michele Fornasier e Filippo Falco.

Ieri attivazione motoria, lavoro tecnico e partitella a campo ridotto. Lavoro differenziato per il solo Mattia Proietti, che sotto la visione del preparatore atletico Jacopo Pillon, prosegue il suo percorso di recupero. Terapie per Hugo Campaganro, Michele Fornasier, e Filippo Falco. Da registrare l’uscita anzitempo di Antonio Mazzotta per leggera distorsione alla caviglia.

Domani seduta di allenamento al mattino e partenza per Terni. Al termine della seduta di allenamento, intorno alle ore 12, si terrà una conferenza stampa dell’allenatore Giuseppe Pillon presso la sala stampa del Delfino Training Center.