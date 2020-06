In casa del Pescara è già il momento dei tamponi. Sono previsti oggi, 3 giugno, all'Ekk Hotel con personale sanitario. Subito dopo la squadra si trasferirà al "Delfino Training Center" per la seduta di lavoro, rigorosamente a porte chiuse, che avrà inizio alle ore 17,30.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche ieri è continuata la preparazione dei biancazzurri. Divisi in gruppi, con una prima attivazione in palestra, i calciatori si sono ritrovati sul terreno in erba del centro sportivo. Questo il report: