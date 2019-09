Pescara calcio, arriva la convocazione in nazionale per il neo acquisto Ingelsoon

Nelle file del Pescara calcio, in occasione della sosta di campionato prevista il prossimo weekend, arriva la convocazione in nazionale per il neo acquisto Svante Ingelsson, prelevato pochi giorni fa dall'Udinese.

Il giocatore biancazzurro è stato chiamato dal tecnico svedese Roland Nilsson per la partita del campionato Uefa Under 21 2019/2021 tra Svezia e Irlanda in programma il prossimo 10 settembre a Kalmar, in Svezia.

Il calciatore si aggregherà alla propria nazionale dal 3 all’11 settembre.