Pescara calcio, una giornata effettiva di squalifica per mister Legrottaglie

Il giudice sportivo ha disposto una giornata effettiva di squalifica per mister Nicola Legrottaglie nonché un'ammenda di 4000 euro alla società del Pescara a titolo di responsabilità diretta per il comportamento tenuto dal presidente Sebastiani negli spogliatoi in occasione della gara tra Pescara e Cittadella.

Intanto i giocatori hanno ripreso gli allenamenti al Centro Sportivo Vestina di Montesilvano. Questo il report:

Lavoro differenziato per Tumminello, Di Grazia, Del Grosso e Campagnaro

Terapie per Pucciarelli, Kastanos e Scognamiglio

Ivajlo Chochev continua il suo percorso di recupero. Domani, 19 febbraio, è in programma una seduta mattutina di allenamento sempre nel Centro Sportivo Vestina.