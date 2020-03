Spezia-Pescara 2-0, brutta sconfitta per i biancazzurri al 'Picco'

Spezia-Pescara termina 2-0, brutta sconfitta per i biancazzurri al 'Picco'. Il primo tempo del Delfino è stato dignitoso, ma nella ripresa i ragazzi di Zauri sono scomparsi. E proprio nella seconda frazione sono arrivate le reti che hanno deciso la gara: padroni di casa in vantaggio grazie a un autogoal di Scognamiglio, poi il raddoppio con Gyasi. Nel giro di un quarto d'ora la questione era già chiusa.

PRIMO TEMPO - Al 9' c'è una piccola occasione per gli ospiti, purtroppo non adeguatamente sfruttata: Palmiero pesca Galano in area, e quest'ultimo centra l'esterno della rete. Si va al riposo a reti inviolate, senza che le due squadre si facciano male.

SECONDO TEMPO - Al 4' della ripresa lo Spezia si porta sull'1-0. Una vera e propria beffa, perché i padroni di casa beneficiano di un autogoal di Scognamiglio che colpisce la palla con il collo del piede. Al 15' i liguri fanno il bis con Gyasi, mettendo virtualmente in ghiaccio il risultato.

BOJINOV NON INCIDE - Al 24' fa il suo ingresso in campo il neo acquisto biancazzurro Bojinov, che prende il posto di Maniero. Tuttavia il bulgaro non riuscirà a fare la differenza. Nel finale vengono concessi 4 minuti di recupero, ma non serve: Spezia batte Pescara 2-0, e la vittoria casalinga contro l'Ascoli di 3 giorni fa rimane solo una parentesi.

Spezia-Pescara: il tabellino

SPEZIA (4-3-3) - Scuffet; Vignali, Erlic, Terzi, Marchizza; Mastinu, M. Ricci, Maggiore; Gyasi, Galabinov, Bidaoui. A disp.: Krapikas, Angeletti, Acampora, Di Gaudio, Bartolomei, Gudjohnsen, Capradossi. All. Italiano

PESCARA (4-3-3) - Fiorillo; Crecco, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo; Melegoni, Palmiero, Bruno; Galano, Maniero, Clemenza. A disp.: Alastra, Farelli, Campagnaro, Marafini, Bocic, Borrelli, Bettella, Bojinov, Pavone, Forte, Diambo, Martella. All. Legrottaglie

ARBITRO: Pezzuto di Lecce

RETI: Scognamiglio (aut.) 4' st, Gyasi 15' st

RECUPERO: 1' pt, 4' st