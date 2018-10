Spezia-Pescara 1-2: biancazzurri avanti con Mancuso e Monachello, Galabinov accorcia le distanze

Il campionato di Serie B apre nuovamente i battenti dopo la sosta della scorsa settimana e ritrova il Delfino in testa alla classifica. La squadra di Pillon cerca il colpaccio in trasferta per provare a confermarsi in vetta