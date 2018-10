Spezia-Pescara, le info per i biglietti del settore ospiti

Il Pescara capolista della Serie B tornerà nuovamente in campo venerdì sera, 19 ottobre, per l'anticipo in Liguria con lo Spezia dell'ottava giornata.

Il fischio d'inizio è previsto alle ore 21 allo stadio Alberto Picco.

Lo spazio ospite riservato ai tifosi biancazzurri è quello della curva Piscina per un totale di 2mila posti e il prezzo del biglietto è di 15 euro.

I tagliandi di ingresso sono acquistabili fino a giovedì 18 alle ore 19 tramite il circuito Etes, nei rivenditori autorizzati (www.etes.it).

Si ricorda che per introdurre striscioni all’interno dello stadio, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione, in osservanza a quanto disposto dalla determinazione del Ministero dell’Interno – Osservatorio sulle manifestazioni sportive dell'8 marzo 2007; modalità e relativa modulistica per effettuare la richiesta sono consultabili/scaricabili dal sito www.acspezia.com.