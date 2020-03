Il Pescara sospende gli allenamenti del settore giovanile. Ecco, infatti, che cosa si legge in un comunicato stampa ufficiale diramato dalla società:

"La Delfino Pescara 1936, in attesa del consiglio federale di martedì 10 marzo, comunica la sospensione degli allenamenti per le categorie Under 17, Under 16, Under 15, Under 14 e Under 13. Gli allenamenti della squadra Primavera proseguiranno in osservazione e nel pieno rispetto delle misure di prevenzione imposte dal ministero".