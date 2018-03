Serie B: c'è il recupero di Pescara-Carpi, ecco i convocati biancazzurri

Sono 24 i biancazzurri convocati dall’allenatore Massimo Epifani, per la gara Pescara-Carpi in programma martedì 13 marzo, alle ore 18, presso lo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”. La partita era stata rinviata a fine febbraio per neve.

1 FIORILLO Vincenzo

36 SAVELLONI Luca

3 BALZANO Antonio

13 CODA Andrea

2 CRESCENZI Alessandro

15 ELIZALDE Edgard

24 FIAMOZZI Riccardo

18 FORNASIER Michele

28 GRAVILLON Andrew

27 MAZZOTTA Antonio

16 BRUGMAN Gaston

23 PERROTTA Marco

30 CARRARO Marco

33 COULIBALY Mamadou

26 MACHIN Josè

35 BAEZ Jaime

11 BUNINO Cristian

29 CAPONE Christian

32 CAPPELLUZZO Pierluigi

19 COCCO Andrea

10 FALCO Filippo

9 YAMGA Kevin

7 MANCUSO Leonardo

Leonardo 17 PETTINARI Stefano