Sebastiani: "Se si potrà riprendere, bisognerà farlo a determinate condizioni"

Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, è intervenuto sull'ipotetica ripartenza del campionato di serie B, dichiarando quanto segue:

Il patron biancazzurro ha detto la sua anche sul fatto che le classifiche possano essere cristallizzate:

"Non so cosa potrebbe accadere se non dovesse ripartire il torneo, però credo che questa situazione di emergenza che si è creata, che è come se ci fosse una guerra, e che non ha voluto nessuno, deve farci riflettere perchè anche quelli che dicono di voler fare causa, non so a chi faranno causa, forse al Coronavirus. Sinceramente mi viene da sorridere perchè non credo ci sia una sola squadra che mesi fa avrebbe voluto fermarsi, o assistere a quello che sta accadendo e contare i morti, quindi credo che in queste situazioni si debba lavorare di sistema".