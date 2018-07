Sebastiani: "Chi vuole rilevare il Pescara trova un club sano"

Ottimista sul futuro della squadra e del prossimo torneo di serie B che si preannuncia avvincente. Mentre la squadra lavora al Vestina di Montesilvano in ritiro, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani fa il punto della situazione anche a livello societario:

"Le trattative proseguono di pari passo con l'attività della squadra che sta lavorando al Vestina, e se domani arriverà qualcuno a rilevare il Pescara, troverà una squadra iscritta al campionato di serie B, una società sana e un organico organizzato per la categoria. Se poi si potrà migliorare bene, sennò staremo bene così. Potrebbero esserci anche sviluppi in seguito, ma oggi era importante consegnare una squadra al mister e prima possibile al completo, facendo lavorare lo staff in tranquillità così come tutto l'ambiente, perché questa società al di là delle critiche, ha dimostrato di essere una delle migliori esistenti in Italia".