Il presidente Sebastiani avverte: "Se il campionato non riprende perdite per almeno 5 milioni per il Pescara"

Il presidente Sebastiani fa sapere che, in caso di uno stop definitivo della Serie B, il Pescara avrebbe un danno economico di almeno 5 milioni di euro. Sebastiani è intervenuto a margine delle indicazioni arrivate dal comitato tecnico e scientifico in merito alla gestione dell'emergenza Coronavirus, evidenziando come ci siano varie problematiche da risolvere soprattutto per quanto riguarda la gestione delle partite e del calendario. Basterebbe infatti un solo giocatore positivo per mettere in quarantena la squadra ed anche l'avversario della precedente partita, arrivando di fatto ad uno nuovo stop probabilmente definitivo del campionato.

Un danno da 5 milioni di euro, spiega il presidente, sarebbe assorbito in cinque anni di gestione sana, e dunque il rischio di ripartire dalle società dev'essere preso. Lo stato di cose attuale, secondo Sebastiani, non solo rischia di compromettere questo campionato ma anche quello del prossimo anno, con la possibilità di giocare le partite senza spettatori con gli inevitabili danni economici derivanti da questa mancanza. Gli allenamenti riprenderanno nei giorni successivi al 18 maggio.