Salernitana - Pescara: le pagelle

FIORILLO: La prima da Capitano è da dimenticare. Incerto, insicuro e poco brillante. Tre gol sul groppone e solo un paio di interventi alla sua maniera. E' un altro Fiorillo, ben diverso da quello che abbiamo imparato a conoscere. VOTO: 5,5

BALZANO: Costretto per tutta la partita in fase di ripiegamento, spesso si perde il più fresco Kyne. Quando ha la palla fra i piedi, non trova in Galano un elemento in grado di proseguire l'azione. VOTO: 5

BETTELLA: Il giovane, in coppia con il navigato Hugo, incappa in errori marchiani, irrimediabili e dannosi. Autorete a parte, ha compiuto diverse leggerezze, oltre ad essere confusionario e in condizioni fisiche approssimative. VOTO: 4,5

CAMPAGNARO: Supera l'asticella della sufficienza, non fosse altro per la prestazione espressa rapportata all'anagrafe e per il gol realizzato. A dispetto dell'età, tiene botta e si disimpegna con esperienza e furbizia. VOTO: 6

DEL GROSSO: Ha sulla sua strada un ragazzo in vena di grazia. Ciciretti lo asfalta e a volte lo ridicolizza. Non va quasi mai al cross e quando ha la palla tra i piedi, alza la testa e non trova nessuno. VOTO: 5

BUSELLATO: Aveva fatto vedere buone cose nel precampionato, ma ha disatteso le aspettative. Incapace ad impostare la manovra e una intesa non perfetta con Memushaj. Nessuna verticalizzazione di rilievo. VOTO: 5

VENTOLA (dal 71°): In ombra. Nel poco tempo avuto a disposizione non ha mai avuto modo di proporsi e far valere la sua freschezza. Gioca alla rinfusa senza avere mansioni specifiche. VOTO: 5

BRUNO: In campo, nonostante l'età, la condizione e la qualità tecnica approssimativa. Alternative ce me sarebbero, ma non garantiscono un livello superiore. La sua presenza in campo non è certo un "belvedere". VOTO: 4,5

MEMUSHAJ: Orfano di Brugman, fatica parecchio a reggere il peso del centrocampo. Qualche spunto interessante, ma nel complesso una proba in chiaroscuro. VOTO: 5,5

GALANO: Che delusione ! Inconcludente. Cincischia palla al piede, non spadroneggia al cospetto del suo modesto marcatore e, cosa ancor più grave, non contribuisce alla manovra offensiva. VOTO: 4,5

TUMMINELLO: È bastata qualche buona partita amichevole contro squadre di quarta serie per risvegliare le fantasie dei giornalisti che azzardano paragoni improponibili. Al primo banco di prova vero ne esce ridimensionato. VOTO: 5

BRUNORI SANDRI: Gioca in un ruolo che non è adatto alle sue caratteristiche. Soffre il salto di categoria e fa quel che può. Va rivisto in posizione centrale, magari in un 4-2-3-1. VOTO: 5

ZAURI: Debuttante non deve per forza fare rima con dilettante. La sua squadra si è espressa con molta improvvisazione. Diamogli tempo e fiducia. Ma le impressioni non sono positive. VOTO: 5