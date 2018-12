Salernitana-Pescara, le indicazioni della Questura per la tifoseria biancazzurra

Tutto pronto per Salernitana-Pescara, che si giocherà domani (30 dicembre) all'Arechi con fischio d'inizio alle ore 15. La Questura della città campana ha ricordato che nella giornata della partita i residenti a Pescara e provincia non potranno acquistare biglietti, in alcun settore dello stadio, perché la vendita dei tagliandi per il settore ospiti terminerà oggi, 29 dicembre, alle ore 19.

Questo, invece, il percorso indicato ai supporter del Delfino per raggiungere l'Arechi: