Salernitana-Pescara, i biancazzurri convocati da mister Zauri

Tutto pronto per l'inizio del campionato di Serie B 2019/2020 che vedrà il Pescara impegnato in trasferta nella prima partita stagionale.

Il Delfino scenderà in campo domani, sabato 24 agosto, alle ore 18 allo stadio Arechi contro la Salernitana.

Mister Luciano Zauri ha diramato ufficialmente la lista dei calciatori convocati per la prima sfida nella cadetteria.

Questi i biancazzurri che andranno a Salerno: