Salernitana - Pescara 3-1: il Delfino stecca la prima di campionato

Inizia male il campionato 2019/2020 di Serie B per il Pescara di Zauri. Biancazzurri che escono sconfitti per 3-1 nella prima giornata contro la Salernitana. Una trasferta difficile che finisce con un match dominato e controllato dai campani, con il Delfino che non è mai riuscito ad contrastare in modo efficace e concreto la Salernitana. Il Pescara, dopo il primo gol della Salernitana, all'inizio della ripresa riesce a reagire ed ottiene in pareggio ma in realtà è un fuoco di paglia: i biancazzurri infatti subiscono a metà ripresa il nuovo vantaggio della squadra di mister Ventura, ed a quel punto la partita viene presa definitivamente in mano dalla Salernitana che chiude i conti con il 3-1 finale.

PRIMO TEMPO

Al 3' fallo di Jallow sul biancazzurro Galano. Al 6' Campagnaro resta a terra per una pallonata rimediata su un potente tiro da fuori di Firenze. All'8' brivido davanti la porta di Fiorillo: colpo di testa di Jallow che colpisce due volte la traversa su un intervento infelice di Fiorillo. Subito dopo la Salernitana guadagna un calcio di punizione dai 30 metri. Conclusione di Kiyine con presa facile da parte di Fiorillo. Al 12' fallo di reazione di Balzano su Jallow. Al 15' bella conclusione della Salernitana con Akpa Akpro che impegna il portiere del Pescara.

Tre minuti dopo conclusione da fuori di Kiyine deviato da Fiorillo con i piedi. La Salernitana sembra riuscire a controllare il gioco mentre il Pescara attende gli avversari e resta per ora abbastanza chiuso nella propria metà campo. Al 27' fallo di Bruno su Akpa Akpro. Al 29' calcio d'angolo per il Pescara: nulla di fatto.Al 30' calcio d'angolo per la Salernitana, sugli sviluppi sinistro di Di Tacchio che finisce alto sopra la traversa. Al 35' gol della Salernitana: su cross dalla sinistra la palla entra nell'angolino basso alla sinistra di Fiorillo, con il tocco di Jallow che sfiora e mette in rete. 1-0 per la Salernitana. Al 39' ammonito Balzano per una trattenuta. Al 44' ammonito Brunori per il Pescara. Tre i minuti di recupero previsti. Al 46' punizione dal limite di Firenze che colpisce la traversa con Fiorillo battuto. Finisce il primo tempo: Pescara sotto di un gol.