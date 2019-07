L’amichevole in famiglia chiude il ritiro per i biancazzuri a Palena

Con l’amichevole in famiglia giocata nella mattina di oggi allo stadio “Degli Angeli” di Palena si chiude ufficialmente il ritiro precampionato dei biancazzurri.

Dodici giorni intensi di allenamenti, sotto la guida attenta di mister Luciano Zauri e del suo staff. La squadra riprenderà ad allenarsi mercoledì pomeriggio.

Nella terza sgambata stagionale i ragazzi di mister Zauri si sono affrontati in un'amichevole in famiglia allo stadio “Degli Angeli” di Palena. La partita è finita 6 a 2 per la squadra arancio con le reti nella prima metà di gioco di Galano (Biancazzurri), Brugman (Arancioni), Tumminello (Arancioni) e ancora Brugman su calcio di rigore procurato da Cisco.

Nel secondo tempo subito a segno Camilleri entrato al posto di Ta-Bi (arancioni), accorcia Borrelli (Biancazzurri) allunga Di Grazia (Arancioni) che con una doppietta regala la vittoria alla squadra Arancio.