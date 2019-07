Prima conferenza stampa dell'allenatore del Pescara Luciano Zauri prima dell'inizio del ritiro pre campionato a Palena. Zauri si è detto fiducioso per questa prima fase di lavori in vista della prossima stagione in Serie B. Non ha però nascosto come ci sia ancora da fare e che mancano alcuni elementi chiave per completare la rosa, soprattutto in attacco.