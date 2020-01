Al via il ritiro invernale del Pescara, ecco i giocatori convocati

Al via, all’Ekk hotel di Città Sant’Angelo, il ritiro invernale del Pescara: finita la pausa per le feste di Natale, si riparte in vista dell’inizio del girone di ritorno.

Tutti a disposizione del mister, con la prima seduta fissata per oggi pomeriggio, 7 gennaio, nel centro sportivo 'Vestina' di Montesilvano. In programma doppie sedute di allenamento fino alla prossima domenica 12 gennaio.

Ecco, dunque, i giocatori convocati da Zauri per la ripresa della preparazione: