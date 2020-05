Ripresa campionato di serie B, il Pescara scenderà in campo solo di sera

È scattato il conto alla rovescia per la ripresa del campionato di serie B, con il Pescara che scenderà in campo solo di sera. Si giocherà, dunque, dalle 20 in poi, e mai di pomeriggio.

Come già detto, il torneo cadetto ripartirà il prossimo sabato 20 giugno, con i biancazzurri impegnati in casa contro la Juve Stabia. Nell'arco di 6 settimane verranno disputati 10 turni, seguiti dai play off (4-20 agosto) e dai play out.

Ovviamente le partite saranno a porte chiuse. Si ipotizzano in tutto 4 turni infrasettimanali che permetteranno di terminare la stagione regolare entro il 1° agosto.