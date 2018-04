Ripresa degli allenamenti per i biancazzurri, si prepara la sfida con il Bari

Ripresa degli allenamenti per i biancazzurri in vista della 35a partita del campionato contro il Bari in programma sabato 14 aprile, alle ore 15, presso lo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara.

Video e lavoro di potenziamento al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo, con seduta differenziata per Mattia Proietti, Gaston Brugman, Alessandro Crescenzi, mentre fuori sede prosegue il suo personale percorso di recupero Cesare Bovo.

Domani è prevista una doppia seduta di allenamento ancora al Delfino Training Center.