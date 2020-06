Il Pescara torna in campo per la ripresa degli allenamenti [FOTO]

Il Pescara torna in campo per la ripresa degli allenamenti, rigorosamente a porte chiuse. Nella mattina di oggi, 1° giugno, al Delfino Training Center di Città Sant'Angelo c'è stata la prima seduta collettiva sotto la guida tecnica di mister Nicola Legrottaglie, coadiuvato dallo staff biancazzurro.

I calciatori sono attivati intorno alle ore 8 e si sono subito messi al lavoro seguendo il protocollo di sicurezza con l’indicazione dei percorsi specifici, la verifica della temperatura corporea e la suddivisione per gruppi smistati in più spogliatoi. Questo il report: esercizi aerobici e corsa, esercizi con la palla attacco contro difesa e partitelle a tema.

Differenziato per Scognamiglio e Di Grazia. Fermo Tumminello per esami strumentali a causa di una sospetta distrazione al collaterale. Si andrà avanti così per tutta questa settimana, prevedendo anche i tamponi per tutti i componenti in campo ogni 3 giorni. Ricordiamo che tra poco meno di tre settimane (20 giugno) il campionato di Serie B ripartirà.