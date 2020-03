Il Pescara calcio rinvia la tournée in Canada

Il Pescara calcio ha deciso di rinviare la sua tournée in Canada. Il viaggio della prima squadra biancazzurra era programmato per il prossimo mese di giugno. Ecco che cosa si legge in un comunicato diramato dalla società:

"La Delfino Pescara 1936, visto lo stato di emergenza Covid-19 e in linea con le disposizioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm 11/3/2020), comunica il rinvio del viaggio in Canada della prima squadra biancazzurra programmato per il mese di giugno 2020".