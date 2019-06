Allo stabilimento Belvedere la rimpatriata del Pescara di Giovanni Galeone [FOTO]

Pubblico delle grandi occasioni oggi allo stabilimento Belvedere di Pescara, dove c'è stata la rimpatriata del Pescara di Giovanni Galeone. Quello del 1987 fu di fatto l'unico Delfino che riuscì a mantenere la permanenza in Serie A: tutte le altre formazioni biancazzurre salite nel massimo campionato, infatti, sono sempre retrocesse alla fine del primo anno.

Oggi si sono ritrovati tutti gli ex giocatori di quel Pescara con il loro mister, meglio noto come "Profeta". È stato emozionante assistere a una vera e propria reunion alla presenza di campioni come - tra gli altri - Sliskovic, Gaudenzi e Pagano, a margine della presentazione del libro di Lucio Biancatelli "Poveri ma belli", che racconta appunto la storia del Pescara di Galeone.