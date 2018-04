A Riccardo Ros la direzione di Pro Vercelli-Pescara

Sarà Riccardo Ros della sezione di Pordenone, a dirigere la 15a partita del girone di ritorno tra Pro Vercelli e Pescara, coadiuavato dai signori Mauro Galetto della sezione di Rovigo e Orlando Pagnotta della sezione di Nocera Iinferiore, quarto ufficiale Santoro.

Il profilo

Ros inizia ad arbitrare nel 2001, tre anni in quarta serie, 5 in Lega Pro con una finale play-off, nel 2015 viene promosso in Serie B con la partita Crotone-Novara terminata 2-1. Il 15 maggio 2016 debutta nella massima serie con la partita Chievo-Bologna terminata 0 a 0.

Nella stagione corrente ha diretto 14 partite di Serie B e una di Coppa Italia, con 83 cartellini gialli e 3 espulsioni. 5 i rigori concessi.

I precedenti

Incontra i biancazzurri in due occasioni, Pescara-Ternana terminata 3-3 e Frosinone-Pescara 3-0.