A Riccardo Pinzani la direzione di gara di Pescara-Bari

Sarà Riccardo Pinzani della sezione di Empoli a dirigere la 14a partita del girone di ritorno tra Pescara e Bari, coadiuavato dai signori Giovanni Colelladella sezione di Crotone e Edoardo Raspollini della sezione di Livorno, quarto ufficiale Matteo Proietti della sezione di Terni.

Il profilo

Nato a Empoli il 21 Aprile del 1978, fa il suo esordio da arbitro nel 1995, con 20 gare in serie A, 192 in serie B, 16 in Coppa Italia, 3 Paly off serie B e 35 gare di serie C tra campionato e Play off. In questa stagione, in 16 gare ha estratto 67 volte il cartelino giallo e 0 esplusioni.

Il precedente

Nel campionato in corso il Signor Pinzani ha incontrato il Pescara a La Spezia, in una partita sotto il diluvio e terminata 4 a 0 per i padroni di casa.