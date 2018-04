Pro Vercelli-Pescara 3-1 | Prima sconfitta della gestione Pillon, per il Delfino ora è dura

Pro Vercelli-Pescara finisce 3-1. Una sconfitta che brucia tantissimo, in una serata partita subito male con il rosso a Crescenzi per doppia ammonizione dopo appena dodici minuti. Il Delfino si trova così costretto a giocare in inferiorità numerica per quasi tutta la durata della gara. E' la prima battuta d'arresto della gestione Pillon, e adesso per i biancazzurri si fa dura perchè la Virtus Entella è a sole due lunghezze.

I goal

Padroni di casa in vantaggio al 19′, quando Balzano atterra Bifulco in area: per Ros è calcio di rigore. Dal dischetto va Vives, che non sbaglia. Al 35' Machin riporta la situazione in parità e il Pescara ci spera. Purtroppo nel secondo tempo bastano meno di dieci minuti a Raicevic per chiudere drammaticamente la pratica: il piemontese, infatti, sigla una doppietta al 38' (grande incocciata su cross di Gatto dalla destra) e al 46'.

Il tabellino

PRO VERCELLI (4-3-3): Pigliacelli, Bergamelli, Gozzi, Berra (1’ st Ghiglione), Mammarella, Germano, Castiglia, Vives, Bifulco (18’ st Gatto), Rovini (23’ st Raicevic), Reginaldo. A disp.: Marcone, Alcibiade, Altobelli, Paghera, Goncalves, Ivan, Da Silva, Pugliese, Jidayi. All. Grassadonia

PESCARA (4-3-3): Fiorillo, Crescenzi, Fornasier, Perrotta, Mazzotta (41’ st Cocco), Machin, Brugman, Valzania (32’ st Carraro), Mancuso (13′ pt Balzano), Pettinari, Falco. A disp.: Baiocco, Balzano, Yamga, Bunino, Fiamozzi, Gravillon, Capone, Cappelluzzo, Coulibaly, Baez. All. Pillon

Reti: 19′ pt Vives su rigore (PV), 35′ pt Machin (PE), 38’ e 46’ st Raicevic (PV)

Espulsi: Crescenzi (PE) per doppia ammonizione

Ammoniti: Crescenzi (PE), Germano (PV), Gozzi (PV), Pettinari (PE), Balzano (PE), Carraro (PE)

Angoli: 6-4 per la Pro Vercelli

Arbitro: Ros di Pordenone