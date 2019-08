Primavera Tim Cup: il Pescara sfiderà il Pordenone

Sarà il Pordenone l'avversario del Pescara nel primo turno della Primavera Tim Cup 2019/2020. I biancazzurri disputeranno la sfida in casa il 25 settembre prossimo, in virtù del migliore piazzamento nella classifica delle squadre partecipanti. In caso di vittoria, il Delfino affronterà al secondo turno, sempre in casa, la vincente fra Spal ed Hellas Verona.

Intanto, sul fronte sponsor, il Pescara Calcio ha ufficializzato la partnership con "Progetto Auto Group". Il presidente Sebastiani ed il mister Zauri viaggeranno infatti con due Range Rover di top gamma.