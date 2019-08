Presentata in Comune la squadra della Pescara Calcio Femminile

Stamane in Comune è stata presentata la Pescara Calcio femminile, che a settembre inizierà la coppa Italia e il 6 ottobre inizierà il suo secondo campionato nazionale di serie C. La compagine è stata ricevuta dal sindaco Carlo Masci e dall’assessore allo Sport Patrizia Martelli, che hanno voluto tributare il loro personale “In bocca al lupo” alle ragazze, reduci dall’ottimo piazzamento nello scorso campionato.

“Spero – ha sottolineato Masci – che presto questa formazione riesca a salire nelle categorie superiori perché quello che portano in campo è un nome che appartiene alla storia del calcio abruzzese e nazionale. Il calcio femminile ha attirato numerosi nuovi fan grazie anche all’ottima figura della nostra nazionale italiana e in effetti non si capisce il perché questo sport sia ancora vissuto essenzialmente al maschile. Lo sport è un modo di vivere sereno e leale. Chi fa sport sa che c’è bisogno di sacrificio perché nessuno regala niente e la pratica sportiva insegna a vivere in modo civile, a rispettare le regole e ad accettare anche le sconfitte. Io ovviamente alle ragazze auguro di ottenere molte più vittorie che sconfitte, per onorare con orgoglio il nome della Pescara Calcio, nata nel 1936”.