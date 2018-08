Alle Naiadi la presentazione del Pescara 2018/2019: le informazioni sui parcheggi

In occasione della pesentazione del Pescara Calcio 2018 2019, in programma questa sera dalle ore 21 presso il centro sportivo Le Naiadi, si invita la tifoseria biancazzurra a seguire i percorsi consigliati per il posteggio delle proprie auto.

Il parcheggio dedicato sarà situato in via Martiri Di Cefalonia (fronte strada parco, Viale della Liberazione e non lato mare).