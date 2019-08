Pescara, Zauri soddisfatto della prima parte della preparazione

"Abbiamo svolto fino ad ora un ottimo lavoro, anche se chiaramente i carichi si fanno sentire sui ragazzi, anche se negli ultimi giorni abbiamo allentato dopo la fine del ritiro di Palena, con allenamenti ora piu' mirati al pallone rispetto alle settimane scorse. Il mercato? La societa' sta lavorando bene, e sta facendo quello che avevamo detto all'inizio. Cerchiamo un esterno d'attacco e poi per il resto ben vengano giocatori bravi. C'e' ancora tempo e io sono fiducioso anche perche' abbiamo un filo diretto con il presidente".

Queste le parole del tecnico del Pescara Luciano Zauri. I biancazzurri torneranno in campo domani sera alle 20.30 a Pineto, in una gara amichevole contro la locale formazione militante nel campionato nazionale di serie D. L'11 agosto, poi, ci sarà l'esordio in Coppa Italia Tim.