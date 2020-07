Premio Rocky Marciano 2020 al Pescara per l’impegno contro il razzismo

Premio Rocky Marciano 2020 al Pescara. La motivazione fornita dall’amministrazione comunale e dalla giuria tecnica è "per l’impegno sociale contro il razzismo e le diseguaglianze sociali". Ecco cosa ha dichiarato Ignazio Rucci, sindaco di Ripa Teatina:

«Nonostante tutte le difficoltà e le problematiche di questo periodo, siamo contenti e orgogliosi di poter proporre anche quest’anno il premio Marciano, che in questa 16a edizione sarà diverso ma non meno importante perchè all’insegna della solidarietà e dell’impegno civile. Esserci anche nel 2020, con tutto ciò che purtroppo è accaduto, vuole essere un simbolo di ripartenza e ripresa per tutti».