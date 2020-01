Pordenone-Pescara: la cronaca live della partita alla Dacia Arena [DIRETTA]

Nuova partita in trasferta per i biancazzurri, stavolta agli ordini di Legrottaglie dopo le dimissioni di Zauri. Ecco la nostra diretta da Udine.

Pordenone-Pescara: la cronaca

Buon pomeriggio dalla Dacia Arena di Pordenone. La gara è appena cominciata.

Pronti via, al 2' Machin che mette in mezzo per Galano, ma quest'ultimo viene anticipato e non può dunque calciare in rete.

7' Il Pescara manovra di più la sfera, ma il Pordenone ha già conquistato due corner.

8' conclusione al volo di Gavazzi che si perde molto distante dai pali di Fiorillo.

Al 16' c'è un tiro a botta sicura di Machin, ma il suo destro viene respinto: sulla ribattuta arriva poi Memushaj, che manda alto. Passano tre minuti e al 19' Maniero si ritrova tra i piedi un'occasionissima: entrato in area, colpisce di sinistra, il pallone però termina di un soffio a lato della porta difesa da Di Gregorio.

24' Si fa vedere Galano con il mancino da fuori e viene bloccato in due tempi da Di Gregorio. 27' Ancora Galano, dal limite, si accentra e calcia con il mancino strozzando troppo la conclusione. 29' il Pescara continua a fare la partita ma il Pordenone sta prendendo campo senza creare, tuttavia, grossi pericoli dalle parti di Fiorillo.

33' Si gioca prevalentemente nella metà campo della squadra friulana, che raramente ha sofferto in questo modo alla Dacia Arena. 36' Dieci minuti più eventuale recupero alla conclusione della prima frazione di gioco, sempre 0-0 tra Pordenone e Pescara ma il risultato sta stretto alla squadra abruzzese. 38' Cartellino giallo per De Agostini.

Al 43' Zammarini calcia di destro in corsa, ma Fiorillo blocca in due tempi. Il primo tempo si conclude sul punteggio di 0-0.

Inizia la ripresa. Al 6' cambia il parziale: segna in area Zappa, ben imbeccato da Maniero! Pescara in vantaggio.

Raddoppio degli ospiti al 13': angolo battuto da Memushaj con il colpo di testa micidiale di Galano! Biancazzurri avanti alla Dacia Arena per 2-0!

Pordenone-Pescara: il tabellino

PORDENONE: Di Gregorio, De Agostini, Barison, Gavazi, Burrai, Pobega, Candellone, Bocalon, Almici, Zammarini, Camporese. Allenatore: Attilio Tesser

PESCARA: Fiorillo, Del Grosso, Scognamiglio, Memushaj, Galano, Drudi, Bettella, Maniero, Palmiero, Machin, Zappa. Allenatore: Nicola Legrottaglie

Reti: Zappa 6' st, Galano 13' st

Arbitro: Sacchi di Macerata

Recupero: 2' pt