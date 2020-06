Biancazzurri verso la sfida con il Pisa, ecco le ultime dagli allenamenti

Dopo l'incoraggiante vittoria contro la Juve Stabia tra le mura amiche, da ieri i biancazzurri hanno iniziato il loro percorso di preparazione alla sfida con il Pisa. La prossima gara di campionato è in programma nella sera di venerdì 26 giugno allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, con fischio d'inizio alle ore 21.

Dirigerà la partita Daniele Minelli della sezione di Varese, che quest’anno ha già incontrato il Pescara nella sfida casalinga contro la Salernitana terminata 1-2 per i campani.

Ma veniamo agli allenamenti: oggi, 24 giugno, agli ordini di mister Legrottaglie è stato svolto (come sempre a porte chiuse) lavoro di attivazione con esercizi tattici e partitelle a tema per il gruppo. Differenziato per Campagnaro, Melegoni e Marafini. Terapie per Balzano, Bocic, Di Grazia e Forte. Continuano il recupero fuori sede Tumminello e Chochev.

Domani, 25 giugno, squadra e staff verranno sottoposti a tampone nell'Ekk Hotel, a seguire rifinitura in campo al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo (ancora a porte chiuse) e conferenza stampa del mister sui canali web della società. Nella tarda mattinata, pranzo all'Ekk Hotel e partenza in pullman alla volta di Pisa.