Pillon annuncia l'addio al Pescara dopo la sconfitta con il Verona

Bepi Pillon lascia la panchina del Pescara. È lo stesso allenatore di Preganziol ad annunciare che la partita persa con il Verona è stata la sua ultima partita alla guida dei biancazzurri.

Pillon al termine del match con gli scaligeri che ha segnato l'eliminazione dai playoff ha ringraziato tutti i tifosi e la gente di Pescara che lo ha sostenuto, i calciatori che sono sempre stati leali con lui, Repetto che l'ha voluto e che gli è stato vicino anche nei momenti difficili e i giornalisti per il rapporto di stima e rispetto avuto in questo anno e mezzo.

«Ho messo tutto me stesso in questo anno e mezzo e ho provato in tutti i modi a raggiungere questa benedetta finale, avrei voluto giocarmela».

Dunque da domani si aprirà la caccia al nuovo allenatore che dovrà guidare il Delfino nella prossima stagione.

